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Блогер: Індія «відчалила» від російського берега

Блогер: Індія «відчалила» від російського берега
Як нагадує блогер Олександр Коваленко, традиційно так склалось, що Індія зажди була активним покупцем радянської, а потім і російської зброї. Але все колись змінюється, - про це інформує видання replyua.net.

Так, більш ніж ймовірно, що у Делі не задоволені якістю продукту, отримуваного із Російської Федерації. Прикладом може слугувати гучний скандал із винищувачем п’ятого покоління (Fifth-Generation Fighter Aircraft (FGFA)), який мав стати спільним російсько-індійським проектом. Тим не менш, за десять років розробок продукт так і не наблизився за якістю до американських аналогів F-35 та F-22. Саме тому напередодні візиту очільника американського зовнішньополітичного відомства Рекса Тиллерсона у мережу просочилась інформація про те, що проект буде заморожено, а Індія закупить літаки у Вашингтону.

Але це ще не все! Не встиг Тиллерсон покинути Індію, як на його місце прийшли американські військові спеціалісти, які інспектували будівництво авіаносця «Вікрант». Це судно будується індійцями спільно з російськими конструкторами з Невського ПКБ і має бути закінчене до 2018 року. Але у Делі, здається, не впевнені у якості спільного дітища і запросили сторонніх спеціалістів для перевірки. Нічого дивного, якщо згадати якість ремонту авіаносця «Вікрамадітья», здійсненого росіянами – тоді в ході випробувань судно заглохло, бо у нього відмовили сім з восьми двигунів. Що ж, здається в Індії усвідомили з ким мають справу і потроху звільняються від залежності від російських технологій, - зауважує блогер.
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