За словами блогера Олега Леусенка, у багатьох російських можновладців занадто довгий язик, із-за чого вони постійно видають свої плани, - про це інформує видання replyua.net.
Так, як вже інформувало наше видання, вчора у Нью-Йорку відбувся черговий кривавий теракт. У Росії не змогли втриматись від злорадних коментарів з цього приводу. Наприклад, очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев зауважив, що буцімто трагічний інцидент відбувся з вини самих американців, а точніше – американських політиків, які зайняті «розбірками» у зв’язку з минулорічними виборами. За словами російського політика, американці «засліплені і дезорієнтовані», і тому їх «немає діла до антитерору і реального захисту власних громадян».
Блогер зауважує, що не є рідкістю, коли російські придворні глашатаї через свій довгий язик опосередковано підтверджують факти прямої участі кремлівських агентів у терактах. Так, наприклад, сталось з терористичними атаками у Франції, коли Кремль умудрявся відкрито висувати вимоги Парижу, з нападами у Німеччині, Бельгії тощо. Цього разу словесна нестриманість російських політиків видала їх зацікавленість і, скоріше за все, участь у підготовці вчорашнього теракту в США.