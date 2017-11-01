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«Он наш, и не точка, а восклицательный знак»: еще одна претендентка на должность президента РФ выступила с заявлением по Крыму

«Он наш, и не точка, а восклицательный знак»: еще одна претендентка на должность президента РФ выступила с заявлением по Крыму
Российская правозащитница и журналистка Екатерина Гордон, которая приняла решение баллотироваться на должность главы Кремля в следующем году, заявила, что Крым – это Россия. Как передает replyua.net, Гордон записала видеосюжет, в котором дала ответ на часто поступающие ей вопросы. Кроме всего прочего, она озвучила свое мнение относительно принадлежности оккупированного Крыма.

«Я считаю, что Крым – наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное – безосновательная болтовня», – коротко прокомментировала Гордон.

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак, также заявившая о президентских амбициях, заявила, что с правовой точки зрения Крым принадлежит Украине. «Если говорить с позиции международного права, Крым – украинский. Точка. Дальше необходимо говорить. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Это, собственно, очень важно. Каким образом завтра эти люди вернутся в Украину? Там на самом деле большое количество русских людей, активно поддерживающих это. Однако на конкретный вопрос я конкретно отвечаю: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка», — заявила она.
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