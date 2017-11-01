«Газпром» впервые за 17 лет столкнулся с серьезными проблемами

На протяжении девяти месяцев текущего года российский газовый монополист «Газпром» получил общую прибыль в размере 9,2 миллиарда рублей (4,2 миллиарда гривен) чистого убытка в соответствии со стандартами РСБУ. Как передает replyua.net, соответствующую информацию, основываясь на данных газового монополиста, распространили журналисты «Интерфакс-Украина». В том числе, издание сообщил, что, начиная с 1997 года, компания никогда еще не сталкивалась с подобным кризисом. В том числе, за первые четыре месяца у «Газпрома» было 107,6 миллиарда рублей (49,7 миллиарда гривен) прибыли, но спустя некоторое время начался период убытков: во втором 90,2 миллиарда рублей (41,6 миллиарда гривен) и в третьем – 26,6 миллиарда рублей (12,2 миллиарда гривен).
Издание также отметило, что официальная публикация бухгалтерской отчетности за квартал ожидается только в середине текущего месяца. «Более того, там же, но в ежеквартальном отчете, стоит ждать комментариев о причинах убытков», — отмечает издание.
Стоит отметить, что за аналогичный период минувшего года газовый монополист получил 75,4 миллиарда рублей (34,8 миллиарда гривен) чистой прибыли.