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Политолог рассказал, как в России сейчас решается судьба Путина

Политолог рассказал, как в России сейчас решается судьба Путина
В России представители олигархата в настоящее время начали ощущать угрозу из-за вероятности конфискации Соединенными Штатами Америки их финансовых сбережений. В связи с этим рассматривается вероятность лишения полномочий главы Кремля Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Апострофа» рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, в Вашингтоне уже находятся олигархи из России вместе со своими представителями. Они пытаются выяснить, каким образом себя нужно вести, чтобы их не включали в санкционные списки. «В настоящее время над российскими высокопоставленными чиновниками нависла серьезная угроза остаться без долларов, которые они же украли», - пояснил Пионтковский, добавив, что олигархи в РФ уже задумываются о «замене пахана».

«Само собой, все эти люди задают себе вопрос: для чего это нам нужно, из-за кого у нас такая ситуация? И нужно ли еще на шесть лет этого человека оставлять при власти, или же можно выбрать другого пахана, и тогда, возможно, нам удастся договориться с американцами? До тех пор, пока Путин политически жив, не стоит ожидать вывода войск, а затем нам еще могут говорить о серьезных ошибках, которые товарищ Путин допустил в Украине», - считает политолог.

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