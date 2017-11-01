Россиянина посадили в тюрьму за попытку вступить в «Азов»

В российском городе Копейск Челябинской области суд вынес решение приговорить к тюремному заключению на срок три года и три месяца гражданина РФ в связи с тем, что он принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов». Как передает replyua.net, об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Управления ФСБ.
В частности, известно, что осужденного отправили в колонию общего режима. Мужчина был признан виновным в нарушении четырех статей Уголовного кодекса России: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды». Кроме того, сообщается, что осужденный выезжал на украинскую территорию для участия в боевых действиях в составе батальона «Азов» в ноябре 2014 года.
Журналисты «Медуза» также уточнили, что в Копейском городском суде сообщили об отказе мужчине в его принятии в «Азов». Представители батальона якобы встречались с подсудимым на блокпосту в Мариуполе и отвезли его в другое место.