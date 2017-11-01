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Кадыров: «Киевская лжепропаганда отвела Окуевой-Никифоровой роль пресс-офицера батальона Дудаева, но к Чечне эта девушка не имеет отношения»

Кадыров: «Киевская лжепропаганда отвела Окуевой-Никифоровой роль пресс-офицера батальона Дудаева, но к Чечне эта девушка не имеет отношения»
Рамзан Кадров, глава Чечни, прокомментировал убийство Амины Окуевой под Киевом. Как сообщает replyua.net, Кадыров написал об этом в своем Телеграм, отметив, что к Чечне Окуева не имеет никакого отношения, и зовут ее Наталья Никифорова.

«Символ революции и Майдана, девушка в платке и камуфляже. Киевская лжепропаганда отвела ей роль военврача и пресс-офицера «чеченского батальона имени Джохара Дудаева» и по совместительству супруги бандита Адама Осмаева», - написал Кадыров. По его словам, Киев пытается запутать следы, снова обвиняя Россию, но на самом деле Никифорову расстреляли украинские спецслужбы.

«Три цели спецслужб - пристрелить не двух, а трех зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться еще раз обвинить Россию в своих собственных бедах», - добавил глава Чечни и подчеркнул, что ему жаль украинский народ, страдающий от политических интриг Киева.
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