Россия перевозит через Украину ворованный уголь, - СМИ

С середины октября Россия провозит на поездах через Украину в Польшу уголь, который ранее был добыт на оккупированных территориях Донбасса, информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду.
Источник издания утверждает, что через Украину в Польшу во второй половине октября Россия уже успела провезти 45 вагонов, нагруженных углем, - около трех тысяч тонн антрацита. Как подчеркнул собеседник, пунктом отправления груза является ж/д станция Несветай (город Новошахтинск, РФ), с которой вагоны попадают на приграничную ж/д станцию Соловей (Белгородская обл., РФ) и въезжают на территорию Украины через станцию Тополи (Харьковская обл.). Далее поезда следовали к Изов-Хрубешову и попадали в Польшу.
РЖД подтвердили такую информацию – вагоны с антрацитом действительно въезжают на территорию Польши через Украину, однако в Российских железных дорогах не стали говорить, где добывается этот уголь и просто отметили, что вагоны отправляются со станции Несветай.