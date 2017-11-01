Эксперт: «Путину удалось избежать наказания»

Путь действующего российского президента к власти сопровождался смертями, но Путину удалось избежать наказания. Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, об этом заявил Дэвид Креймер, бывший помощник госсекретаря США. Креймер рассказал о своей книге «Возвращение к сдерживанию: борьба с режимом Путина».
«В начале книги я пишу о том, на фоне каких событий Владимир Путин пришел к власти ‒ о четырех взрывах в сентябре 1999 года в трех городах, в частности, в Москве. Тогда погибли около 300 человек. До сих пор неизвестно, кто за этим стоял. Российские власти обвиняли чеченских террористов, но те никогда не признавали своей причастности, хоть обычно прямо заявляют о сделанном», - отмечает Креймер.
В то же время он говорит о том, что не может напрямую обвинять Путина, однако у него имеются основания предполагать, что российский президент как-то причастен к этому. Также Креймер напомнил, что несколько оппонентов Путина были устранены, и на его пути к власти произошло множество смертей в конце девяностых.