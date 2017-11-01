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Белковский: «В семье Лаврова нет никакой трагедии»

Белковский: «В семье Лаврова нет никакой трагедии»
Станислав Белковский, известный российский политолог, прокомментировал «личную трагедию» министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, ранее Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, заявлял о том, что у Лаврова «личная трагедия, связанная с возвращением его дочери из Соединенных Штатов». Белковский опроверг эту информацию, заявив, что у дочери министра возникли технические проблемы. «Его дочь была гражданкой Соединенных Штатов. И остается, собственно. Сейчас она вернулась в Россию. Это не трагедия, это техническая проблема», - заявил политолог. Ранее Бессмертный назвал Лаврова «глубоко несчастным человеком».

«Сергей Лавров – глубоко несчастный человек, переживающий очень серьезную семейную трагедию, из-за которой он будет служить так, как сейчас», - рассказывал Бессмертный. Он также ответил на вопрос о том, связана ли эта трагедия с детьми Лаврова – ответ был утвердительным.
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