Блогер: Лавров четко дал понять – Россия будет защищать своих «соотечественников» за границей, но никак не в самой России

Как передает replyua.net, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет в дальнейшем защищать за рубежом своих «соотечественников», в частности всячески оберегать тех, кто носит священный символ России – георгиевские ленточки. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко, в этой связи вспоминается история, которая произошла в Украине с некой Мариной Меньшиковой, участницей днепровских Антимайданов.
Блогер рассказывает, что эта девушка год назад в Оперном театре ударила участника АТО по голове молотком. «Соотечественницу» объявили в розыск, но она убежала в оккупированный Крым, но и с Крыма ее депортировали в Украину за нарушение паспортного режима и напоследок запретили въезд в Россию на 5 лет. В июне ее задержали в Днепре, но девушка снова сбежала из-под ареста и снова оказалась в Крыму. С «соотечественницей» оккупанты обошлись по-прежнему, опять депортировали ее в Украину, где ее снова задержали, и сейчас судят.
«Вот именно сейчас, я так понимаю, Лавров начнет защищать ее права. Он ясно сказал – «за границами». За своими пределами Россия своих «соотечественников» защищает вдохновенно, потому что у самой России они никому вовсе не нужны», – подытожил блогер.