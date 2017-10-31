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Очередная истерика Кремля: Лавров назвал миротворцев ООН «оккупантами Донбасса»

Очередная истерика Кремля: Лавров назвал миротворцев ООН «оккупантами Донбасса»
Во время состоявшегося сегодня, 31 октября, брифинга, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворческий континент ООН, введение которого на Донбасс сейчас активно обсуждается, будет «оккупационной силой» и после того, как они появятся, Киев не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках «Минска – 2», передает replyua.net.

В том числе, российский министр подчеркнул, что на днях спецпредставитель американского Госдепа посетил Киев, озвучив ряд заявлений. «С его слов стало очевидно, какая альтернатива нашему проекту готовится кураторами украинской власти. Господин Волкер сказал, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, однако смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только после этого США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, в том числе, объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов»,- сказал Лавров.

Председатель российского МИДа отметил, что, по мнению Кремля, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, «Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать».

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