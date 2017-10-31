Политтехнолог Тимошенко неожиданно покинул штаб Собчак

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Алексей Ситников, известный политтехнолог, работавший с Юлией Тимошенко, вместе со своей группой покинул предвыборный штаб Ксении Собчак, не назвав причины.Как информирует replyua.netсо ссылкой на Новую газету, об этом рассказала Ксения Чудинова, официальный представитель Собчак. По ее словам, группа Ситникова в полном составе отказалась работать с телеведущей. «Да, я подтверждаю. Ситников и его команда в полном составе вышли из проекта. Причины мне неизвестны», - рассказала Чудинова. О том, что штаб Собчак в полном составе покинула группа Ситникова, сообщила 31 октября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванного сотрудника штаба. По его словам, "утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников".Ситников является одним из самых известных политтехнологов России. Он начинал свою работу еще с Борисом Ельциным более двадцати лет назад. В 2004 году он создал образ Юлии Тимошенко, лидера Батькивщины. Именно Ситникову Юлия Владимировна обязана своей знаменитой косой.