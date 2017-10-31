Российский оппозиционер спрогнозировал, чем может завершиться расследования связей Манафорта со спецслужбами Кремля

Сложившаяся ситуация относительно разбирательства против Полаа Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, бывшего политтехнолога Партии регионов, является гораздо сложнее, чем на первый взгляд может показаться, так как причастными к связям со спецслужбами России оказались не только представители Республиканской партии США, но и Демократичной. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Обозревателя» озвучил российский оппозиционный политик Константин Боровой.
«На самом деле, ситуация гораздо сложнее, чем можно было подумать, так как в связях со спецслужбами России оказались замазанными не только республиканцы, но и демократы», - заметил он.
Политик в связи с этим напомнил о «серьезном скандале относительно компании Uranium One», который разразился в США несколько дней назад, и к которому оказались причастными представители Демократической партии, в том числе, Хиллари Клинтон, Барак Обама и «тот же Мюллер» - спецпрокурор США.