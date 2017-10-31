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Российский оппозиционер спрогнозировал, чем может завершиться расследования связей Манафорта со спецслужбами Кремля

Российский оппозиционер спрогнозировал, чем может завершиться расследования связей Манафорта со спецслужбами Кремля
Сложившаяся ситуация относительно разбирательства против Полаа Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, бывшего политтехнолога Партии регионов, является гораздо сложнее, чем на первый взгляд может показаться, так как причастными к связям со спецслужбами России оказались не только представители Республиканской партии США, но и Демократичной. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Обозревателя» озвучил российский оппозиционный политик Константин Боровой.

«На самом деле, ситуация гораздо сложнее, чем можно было подумать, так как в связях со спецслужбами России оказались замазанными не только республиканцы, но и демократы», - заметил он.

Политик в связи с этим напомнил о «серьезном скандале относительно компании Uranium One», который разразился в США несколько дней назад, и к которому оказались причастными представители Демократической партии, в том числе, Хиллари Клинтон, Барак Обама и «тот же Мюллер» - спецпрокурор США.
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Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

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