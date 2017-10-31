В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Столетие Русской революции: единение ради будущего», участниками которой стали россияне, проживающие в разных странах мира, заявил, что Москва в дальнейшем намерена защищать своих «соотечественников», проживающих в Украине и Балтии, сообщает replyua.net. Со слов министра, акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» за рубежом собирают несколько десятков тысяч российских соотечественников, хотя подобное «единение не всем по душе».
«Осуществляются попытки осквернения деятельности соотечественников, внесения раскола в их ряды, чтобы они были оторванными от России. А в ряде государств, в частности в Украине, странах Балтии постоянно наблюдается их непосредственная дискриминация », - сказал Лавров. Он отметил, что МИД РФ, российские посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников.
«Вы можете всегда рассчитывать на нашу поддержку и помощь. У нас на особом контроле сохранения позиций русского языка, в частности и в системе образования в соответствующих странах », - сказал Лавров.