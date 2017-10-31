В Facebook представили шокирующие данные о вмешательстве России в выборы в США

Согласно информации, предоставленной пресс-службой соцсети Facebook, в течение минувших двух лет сообщения рекламного характера, которые опубликовал россияне, охватили примерно 126 миллионов граждан США, что составляет более 50% избирателей, которые могли эти публикации пересмотреть, сообщает replyua.net. Согласно информации журналистов «Радио Свобода», эти данные существенно превышают предварительные оценки компании.
Вчера, 30 октября, соцсеть Facebook обновила свои оценки охвата избирателей в США российской политической рекламой за два последних года. В соответствии с информацией Facebook, публикация сообщений, о которых идет речь, состоялась в период с июня 2015 по август 2017. Они касались тем, являющихся актуальными для американского общества, в том числе, отношения между представителями разных рас. В целом их было около 80 тыс.
«Подобные действия противоречат Facebook по построению сообщества и всему, во что мы верим. В наших дальнейших планах - делать все возможное, чтобы эта новая угроза была устранена»,– заявил главный советник компании Колин Стретч.