Стало известно о расколе в предвыборном штабе Собчак

Все сотрудники группы политтехнолога Алексея Ситникова покинули предвыборный штаб российской журналистки Ксении Собчак, которая заявила о планах баллотироваться для участия в выборах президента РФ. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило российское издание «Коммерсант», сославшись на представителей штаба. «Нынешним утром в штабе пусто, Ситников увел с собой фактически две трети всех сотрудников штаба. Так тихо ушли и все»,- заявил собеседник издания. Что касается самого Алексея Ситникова, он отказался от каких-либо комментариев относительно того, что произошло.
Важно отметить, что Ситников, который в 1996 году был сотрудником штаба Бориса Ельцина, известен в качестве одного из политических консультантов лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Помимо этого, в Telegram-канале «Пяр во время чумы» отмечается, что причиной ухода Ситникова из штаба Собчак является активность представителе силовых ведомств.
«У них возникли вопросы к этой майданной матрице. В штабе Собчак с подачи Ситникова появились люди, имеющие украинские паспорта. А вы считали, что Ситников за сколько сторон планировал играть?», - говорится в сообщении.