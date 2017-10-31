Волкер рассказал о важнейшей детали переговоров с Сурковым

С Россией нужно продолжать переговоры именно для того, чтобы выяснить, на какие именно условия она может не дать своего согласия. Как информирует replyua.net, такое мнение в интервью журналистам одного из украинских телеканалов озвучил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Конечно, вы правы, российские власти категорически опровергают возможность того, что Украина может контролировать собственную границу. В связи с этим мы надеемся, что контроль будет установлен миротворцами и это, в свою очередь, поможет в стабилизации ситуации, обеспечении сопровождения выполнения Минска, пока Украина не вернет полный контроль. Нельзя сказать, на что именно Россия не даст согласие. Как раз по этой причине я должен говорить с ними. Именно поэтому мы проговариваем все эти идеи», - объяснил он.
Как известно, новый раунд переговоров между помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и специальным представителем США по Украине Куртом Волкером запланирован на первую половину ноября. По информации журналистов «Известий», которые, в свою очередь, сослались на источники, близкие к организаторам переговоров, провести встречу планируют на нейтральной территории.