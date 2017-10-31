Каспаров призвал к бойкоту выборов российского президента

Представитель российской оппозиции Гарри Каспаров, также являющийся тринадцатым чемпионом мира по шахматам, на своей странице в Facebook написал, что выборы президента России, намеченные на март 2018 года, необходимо бойкотировать, передает replyua.net. По утверждению Каспарова, в настоящее врем Россия находится в руках «персоналистской диктатуры фашистского типа», являющейся «результатом прямым результатом уступок со стороны оппозиции в прошлом».
Каспаров также отметил, что у режима Путина в настоящее время наблюдаются серьезные проблемы с легитимностью. «Непрямой признак этих проблем - это постоянный рост уровня репрессий, которые представляют собой попытку компенсации нехватки легитимности через попытку подавления недовольных. Какие-либо попытки участия в «выборах», таким образом, станут добровольной помощью оппозиции Кремлю для решения этой проблемы легитимности. И наоборот, бойкот будет работать на усугубление этой проблем», – пояснил политик.
Со слов Каспарова, «неизбежный недопуск» оппозиционера Алексея Навального «станет далеко не единственным, и даже не первым, в перечне факторов, которые не позволят назвать предстоящие «выборы» настоящими выборами».