Каспаров: «Российская оппозиция должна бойкотировать президентские выборы»

Гарри Каспаров, известный шахматист и российский оппозиционер, считает, что оппозиция должна бойкотировать президентские выборы, которые пройдут в России в марте следующего года.
Как информирует replyua.net, об этом Каспаров написал на своей странице в Фейсбуке. «Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью. Косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных. Любые попытки участия в "выборах", таким образом, будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой проблемы легитимности. Бойкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы», - уверен шахматист.
По его словам, оппозиционеры должны объединиться и бойкотировать следующие выборы, поскольку политика – это не Олимпиада, и участие в псевдовыборах, которые лишают других кандидатов шансов на победу, будет способствовать распространению безысходности среди россиян, а день, когда РФ станет свободной, снова отдалится.