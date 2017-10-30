Блогер: російські пенсіонери не витримують конкуренції з африканцями

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За словами блогера Олександра Коваленка, доволі часто рішення «великих кремлівських економістів» просто вражають своєю алогічністю, - про це інформує портал replyua.net, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що намагається проаналізувати рішення, які приймає російський уряд в умовах економічної стагнації та бюджетного дефіциту, у контексті того, наскільки вони допоможуть населенню «нафтової наддержави». Але Кремль продовжує витрачати гроші на повністю алогічні речі. Зокрема, нещодавно РФ «пробачила» африканським країнам боргів майже на двадцять мільярдів доларів. Але на цьому етапі «розбудови дружби» найефективніші фінансисти світу не стали зупинятись, і вирішили вкласти в Африку ще два мільярди доларів – буцімто на розвиток торгівлі.Два мільярди – наскільки ці кошти великі для «наддержави»? Це сто п’ятнадцять мільярдів рублів, або ж половина від заборгованості з заробітної плати лікарям. Це третина суми, необхідної для того, щоб запровадити продуктові картки для найбіднішого населення РФ – а їх не багато не мало двадцять два мільйони. Це можливість проіндексувати пенсії. Але все це ніяк не цікавить Кремль – африканські «братушки» набагато ближчі, - іронізує блогер.