Суд РФ відмовив Siemens у арешті доставлених до Криму турбін

Московський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги німецького концернк Siemens на рішення Арбітражного суду російської столиці про відмову накласти арешт на кримські турбіни в рамках конфлікту з російською компанією «Технопромекспорт». Як інформує replyua.net, відповідні дані оприлюднили журналісти ТАСС з посиланням на матеріали суду. У тому числі, представники російської компанії в інтерв'ю засобам масової інформації наголосили, що Siemens вимагав заарештувати чотири газотурбіні установки та заборонити їх використання.
Більше того, німецька компанія мала намір заборонити «Технопромекспорту» здійснювати операції, метою яких було відчуження чи «будь-яке обтяження» турбін.
Зазначимо, що 5 липня агентство Reuters, посилаючись на анонімні джерела, проінформувало про прибуття двох турбін виробництва Siemens в порт окупованого Севастополя. При цьому зазначалося, що турбіни планувалося використовувати для майбутньої електростанції в цьому місті. Вже наступного дня Siemens заявила, що не постачала турбіни до Криму, а наступного дня повідомила про створення робочої групи, яка буде розслідувати повідомлення про постачання турбін до Криму.