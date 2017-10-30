Путин: «некие силы собирают из россиян биологический материал»

Как информирует replyua.net, отвечая на вопрос о том, что некие иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы, президент Росси Владимир Путин заявил: «Биологический материал собирается по территории всего государства, причем по разным этносам». Согласно словам российского лидера, это делается целенаправленно и профессионально. Путин пояснил это так: «Мы являемся таким себе объектом большого интереса». Также Владимир Путин призвал относиться к такой ситуации без какого-либо страха.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин уже заявлял, что некоторые группы протестующих самостоятельно делают ситуацию более напряженной. Однако, по его словам, все это делается исключительно для привлечения внимания. По его словам, «необходимо проводить работу с обеими сторонами этого процесса».