Не Собчак единой: еще одна российская телеведущая заявила о президентских амбициях

Екатерина Гордон, которая является журналисткой, певицей и правозащитницей, заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России. Как передает replyua.net, в сети Интернет опубликован предвыборный ролик телеведущей, в котором она отметила, что станет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией Владимира Путина». Кроме того, 37-летняя Гордон добавила, что ей хочется «стать голосом для женщин, чьи права попраны».
«Я не представляю гламур, не родилась с серебряной ложкой во рту, я из простой семьи, начала работать с 13-летнего возраста. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру. Я вам обещаю своими делами подтверждать искренность своих слов», – сказала она. К тому же, журналистка заявила, что Россия – это «страна матерей-одиночек, на которых всем плевать».
Екатерина Гордон - вторая жена телеведущего Александра Гордона. Пара прожила вместе 6 лет, и развелись в 2006 году. Екатерина также поет и является автором песен для звезд шоу-бизнеса. В качестве автора музыки и слов она получила два «Золотых граммофона» за песню для Ани Лорак «Забирай рай».