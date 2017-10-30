Россия собирается сокращать военный контингент в Сирии

Российские власти планируют сократить присутствие военных и техники на территории Сирии, однако окончательное решение по этому вопросу примет Владимир Путин.
Как передает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, об этом рассказал военно-дипломатический источник. Отмечается, что в ближайшее время Россия может вывести с территории Сирии большое количество техники, а также сократить число военных. «Планы сокращения российской военной поддержки связаны с успешной борьбой сирийских правительственных войск с «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой», - отметил источник издания.
Ранее в российском Министерстве обороны делали заявление о том, что сирийская правительственная армия установила контроль над 95 процентами территории страны, и помощь российских войск Асаду больше не понадобится, поскольку Сирия почти полностью освобождена от боевиков. Если Россия отзовет военный контингент, в любом случае в Сирии останутся военные, которые будут охранять объекты в Тартусе и Хмеймиме. Кроме того, в Сирии останутся российские системы ПВО.