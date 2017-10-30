Собчак выступила с новым громким заявлением: «Сталин – кровавый палач и враг народа Украины»

Процесс популяризации в России культа вождя СССР Иосифа Сталина является «мерзким» явлением. Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в Instagram представила известная российская телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о желании баллотироваться на наивысшую государственную должность в стране.
«Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, конечно, не обходилось без «перегибов», но без этих «перегибов» мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогэс, не создали бы ядерное оружие. Без этих «перегибов» человек не полетел бы в космос. Да и в принципе, Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой», – констатировала Собчак, подчеркнув, что дело не только в трусости, но и в мерзости. «Сталин – явный враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского нардов», – подчеркнул журналистка.
Она также напомнила о более чем 2 миллионах людей, которые стали жертвами репрессий во время правления Сталина и уничтоженных в лагерях. По словам Собчак, этих людей репрессировали только по статье «измена Родине» и другим политическим статьям.