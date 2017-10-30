Журналистка: «Мой друг Белковский уверяет, что его Собчак сильнее Навального»

Юлия Латынина, известная российская журналистка, сравнила двух известных оппозиционеров – Алексея Навального и Ксению Собчак, передает replyua.net со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».
«Мой добрый друг Стас Белковский, ставший политконсультантом Собчак, говорит, что Навального больше не существует, потому что нашелся политик, который сильнее его, и это Собчак. Уау! Оказывается, это у нас теперь Собчак делает расследования про Чайку, генпрокурора, это Собчак делает расследования "Он вам не Димон", у нас теперь Собчак собирает тысячные митинги», - заявила Латынина.
По ее словам, теперь можно лишь сожалеть о том, что Белковский в свое время не стал политконсультантом Дмитрия Медведева, и, если бы у Медведева был Белковский, россияне бы сразу услышали, что он «сделал» Алексея Навального, и у Медведева все получается намного лучше. Напомним, что ранее Белковский заявил, что Собчак не станет сильно критиковать Путина во время предвыборной кампании.