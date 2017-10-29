Блогер: від повідомлення від родичів з РФ у мене полізли на лоба очі

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За словами блогера Мирослава Гая, мешканці Російської Федерації втратили навіть залишки адекватності, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.Так, блогер зізнається, що має дальніх родичів у Російській Федерації – ще за лінією прабабусі. Востаннє він з ними спілкувався щонайменше років десять тому і практично забув про їх існування. Але сьогодні отримав повідомлення від якогось хлопця з РФ і заледве його впізнав – це і був той самий дальній російський родич.Сказати, що від його повідомлення очі вилізли на лоба – нічого не сказати. Хлопець запитав чи бере Гай участь у військових діях? А якщо бере, то чи можна через нього придбати зброю – мовляв, у Росії вона аж надто дорога, в Україні має бути дешевша. За його словами, гранати-лимонки на російському ринку коштують по триста доларів, тож можна влаштувати непоганий бізнес. Відтак, «любий родич» розповів, що він «поза політикою» і не воює. Що йому, як і решті росіян, байдуже до того, що відбувається на Донбасі. І додав, що російських регулярних військ в Україні немає, і всім, хто стверджує зворотне, просто промили мізки. Що з цими людьми не так? Може, їх чимось опромінюють? – зауважує блогер.