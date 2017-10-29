валюта
СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Блогер: від повідомлення від родичів з РФ у мене полізли на лоба очі

Блогер: від повідомлення від родичів з РФ у мене полізли на лоба очі
За словами блогера Мирослава Гая, мешканці Російської Федерації втратили навіть залишки адекватності, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.

Так, блогер зізнається, що має дальніх родичів у Російській Федерації – ще за лінією прабабусі. Востаннє він з ними спілкувався щонайменше років десять тому і практично забув про їх існування. Але сьогодні отримав повідомлення від якогось хлопця з РФ і заледве його впізнав – це і був той самий дальній російський родич.

Сказати, що від його повідомлення очі вилізли на лоба – нічого не сказати. Хлопець запитав чи бере Гай участь у військових діях? А якщо бере, то чи можна через нього придбати зброю – мовляв, у Росії вона аж надто дорога, в Україні має бути дешевша. За його словами, гранати-лимонки на російському ринку коштують по триста доларів, тож можна влаштувати непоганий бізнес. Відтак, «любий родич» розповів, що він «поза політикою» і не воює. Що йому, як і решті росіян, байдуже до того, що відбувається на Донбасі. І додав, що російських регулярних військ в Україні немає, і всім, хто стверджує зворотне, просто промили мізки. Що з цими людьми не так? Може, їх чимось опромінюють? – зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
29 окт 2017
7539

Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Как предает replyua.net, известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что мэр Львова Андрея Садовый еще, наверное, не полностью понял, что его титушки, по-другому депутатов

29 окт 2017
6840

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

За словами журналіста Юрія Бутусова, у мережі сприйняли новину, яка надійшла сьогодні з Одеси, доволі спокійно. Тим не менш, тут є через що насторожитись, - інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Нусс: штаб «Батьківщини» влаштував істерику для того, щоб дезінформувати громадськість

Блогер: «київська тусовка революціонерів» повністю відірвалась від запитів українського народу

Блогер: від повідомлення від родичів з РФ у мене полізли на лоба очі

Донік: те, що відбулось сьогодні в Одесі, вже не дивує

Експерт пояснив хто з російських кандидатів у президенти кращий для України

У Порошенка заявили, що перемогли на виборах ОТГ

На зло Тимошенко в ранг «порохоботов» записался чуть ли не весь МВФ, – блогер

500 рублів за долар – нормальна ціна: аналітики розповіли коли чекати на крах російського рубля

Блогер розповів хто насправді здав Крим

В Україні зростає реальна зарплатня

Историк: Кремль придумывает мифы, потому что Донецкая и Луганская области в этническом плане исконно украинские регионы

Блогер: а взагалі є різниця з якого приводу волати про «зраду»?

Журналист: блокада «Рошен» рассчитана на недалеких людей, которым можно впарить тезис, что «Порошенко – это украинский Путин»

Політтехнолог пояснив чому «блокада» фабрик Порошенка приречена на провал

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец в Крыму

На виче Саакашвили пришли поддержать три скандальных мэра, от которых сами же избиратели хотят избавиться

Александр Морозов: сегодня даже приближенные к Путину люди задаются вопросом, где предел риска их президента

Нусс: Саакашвили – за шаг до того, чтобы стать окончательно нерукопожатным в ЕС и США

Сначала лидеры митингующих под Радой просили скинуться народ на трусы, а сегодня пошли по шоколад

 Новости за день