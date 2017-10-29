Експерт пояснив хто з російських кандидатів у президенти кращий для України

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За словами політичного аналітика Валерія Пекаря, українці дарма обговорюють політичні ігрища на теренах Російської Федерації, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису оглядача в соціальній мережі.Так, Пекар зауважує, що в українському сегменті соціальних мереж активно обговорюють політичні ігрища у Російській Федерації, які чомусь оманливо називають «виборами президента РФ». Звісно, кожного з кандидатів українці оцінюють через призму того, хто з них буде кращим для нашої держави.Але аналітик зауважує, що не варто захоплюватись нереальними речами: до того моменту, поки Росія залишається імперією, жоден із російських президентів не стане хорошим для України. Тут навіть немає про що говорити. Єдиний спосіб створити підґрунтя для хоч найменшого налагодження стосунків між Москвою та Києвом – це зміна природи російської держави. Тим не менш, передумов до цього наразі не видно, - зауважує експерт. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на пост президента Російської Федерації балотується також Ксенія Собчак – відома мистецька та громадська діячка, за деякими чутками – хрещена дочка діючого президента Володимира Путіна. Натомість, опозиційному кандидату Олексію Навальному відмовили в реєстрації.