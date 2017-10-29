Александр Морозов: сегодня даже приближенные к Путину люди задаются вопросом, где предел риска их президента



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По словам политолога, все слышали, что в марте этого года Путин предлагал через Лаврова Трампу какой-то пакет для того, чтобы восстановить сотрудничество в областях, которые должны сохраняться даже при очень плохих отношениях, но Трамп отверг предложение.



Александр Морозов отметил, что из этого всего получается очень плохая перспектива для Кремля. Сегодня даже приближенные к Путину люди, которые за время нахождения Путина на посту президента хорошенько набили свои карманы, начинают задаваться вопросом, а, что дальше, где предел риска в этой новой рискованной политике. Сам Путин ничего не говорит, не намекает и это пугает кремлевский бомонд.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Как передает replyua.net , известный российский политолог и журналист Александр Морозов в своем интервью одному из украинских телеканалов отметил, что еще не так давно часть российских политических экспертов во главе с кремлевским экспертом Федором Лукьяновым рассказывали о том, что Россия хочет, во что бы то ни стало, помириться с Западом и смягчить санкции. Говорилось о том, что Путин хочет подписать с Трампом большой договор, но время прошло, а реально никакого дипломатического соглашения подписано не было.По словам политолога, все слышали, что в марте этого года Путин предлагал через Лаврова Трампу какой-то пакет для того, чтобы восстановить сотрудничество в областях, которые должны сохраняться даже при очень плохих отношениях, но Трамп отверг предложение.Александр Морозов отметил, что из этого всего получается очень плохая перспектива для Кремля. Сегодня даже приближенные к Путину люди, которые за время нахождения Путина на посту президента хорошенько набили свои карманы, начинают задаваться вопросом, а, что дальше, где предел риска в этой новой рискованной политике. Сам Путин ничего не говорит, не намекает и это пугает кремлевский бомонд.