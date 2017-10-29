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Пушков о Волкере: «Это спецпредставитель по срыву урегулирования»

Пушков о Волкере: «Это спецпредставитель по срыву урегулирования»
Алексей Пушков, российский сенатор, назвал Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине, «спецпредставителем по срыву урегулирования на Донбассе». Как информирует replyua.net, об этом сенатор написал на своей странице в Твиттере.

«Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву», - подчеркнул Пушков. Ранее в интервью Reuters спецпредставитель рассказал, что администрация США перешла к активному обсуждению вопроса о предоставлении Украине летального оружия. Кроме того, Волкер еще раз отметил, что к конфликту на Донбассе привела именно российская агрессия. Он считает, что Россия продолжает удерживать территорию. На его взгляд, это привело к тому, что Украина стала более сплоченной и антироссийской.

С Пушковым оказался солидарен и Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ. «Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», - так Косачев прокомментировал заявление Волкера о миротворцах.
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