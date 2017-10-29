Россия отреагировала на заявление Волкера о миротворцах

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, пытается сорвать Минские соглашения. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявил Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ.
Напомним, что Волкер заявил о том, что Совбез ООН может до конца года принять резолюцию по миротворцам на Донбассе, однако Косачев считает, что это очередная попытка заставить Россию ветировать резолюцию. «Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка или отменить минские договоренности, или вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», - отмети Косачев.
Также член СовФеда добавил, что Минские соглашения будут нарушены в том случае, если на Донбассе не будет российских миротворцев. «Все это, очевидно, не отвечает – а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины», - подчеркнул Косачев.