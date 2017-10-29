Гозман: Новые санкции США не сильно отразятся на России»

Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, считает, что новые санкции Соединенных Штатов не кажут большого влияния на Россию, поскольку многие компании, попавшие в новый перечень, уже давно находятся под санкциями, а санкции против ФСБ ввести, в принципе, невозможно, поскольку США по любому будут вынуждены взаимодействовать с российскими ведомствами, передает replyua.net со ссылкой на Гордон.
«Однако это еще одно закрепление нашей страны в статусе не партнера или потенциального партнера, а противника или даже врага. Это очень плохо. Не только потому, что неприятно, но и потому, что это сигнал всем, кто может с нами сотрудничать: имейте в виду, вы работаете с врагом. А это уже очень серьезно, далеко не все готовы на такое пойти. Мне кажется, эффект санкций выходит далеко за пределы того списка, который объявляют в Вашингтоне. Кроме того, как я понимаю, новый пакет более персонифицирован. Они дают сигнал нашему высшему руководству: не думайте, что вас это не касается», - отмечает Гозман.
По его словам, санкции, в принципе, являются очень неприятными для РФ – Россия до сих пор не избавилась от нефтяной иглы, и благополучие в действительности зависит от нефти во многом.