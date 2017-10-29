Белковский: «Собчак необходимо отказаться от критики президента»

Станислав Белковский, российский политолог, который принял предложение быть политконсультантом Ксении Собчак, заявил о том, что на время предвыборной кампании его подопечная откажется от критики в адрес Владимира Путина, информирует replyua.net со ссылкой на РБК.
«Она будет озвучивать тезисы, выступит с программой, которая является антипутинской по своей сути... Ввязываясь в полемику на тему "что сделал Путин", мы отвлекаемся от главного – а что, собственно, предлагаем мы сами. Мы должны объяснить народу, что проблема не в Путине, а в нас самих, в наших мозгах и стереотипах. Наше рабство создал не Путин, а мы сами себе», - заявил Белковский. Политолог считает, что, отказавшись от критики в адрес Путина Собчак совершит самый правильный поступок в качестве оппозиционного кандидата.
«Это депутинизирует наш мозг, во-вторых, свидетельствует о высоком моральном уровне кандидата. ...Если бы близкий мне человек стал моим соперником на выборах, я бы тоже не стал его мочить», - добавил Белковский. Собчак полностью поддержала его мнение, отметив, что оппонентов она будет критиковать, но при этом не станет переходить на обсуждение личных качеств.