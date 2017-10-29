Россия прекратила добычу нефти в Черном море из-за санкций

«Роснедра» (Федеральное агентство РФ по недропользованию) удовлетворило ходатайство компании «Роснефть» о прекращении действия разрешения на добычу, разведку и изучение углеводородного сырья в восточной части Черного моря – на Юго-Черноморском лицензионном участке, информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС.
«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным. К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование», - заявил представитель компании.
По его словам, отсутствует оборудование, которое отвечает требованиям, выдвигаемым компанией для реализации проекта по строительству нефтяной скважины в восточной части акватории Черного моря. В Министерстве природы в России при этом отметили, что лицензия была приостановлена на пять лет. В Минприроды подтвердили информацию, однако отказались ее комментировать.