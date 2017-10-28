Блогер: не подобається – їдьте з Татарстану в Росію або особливості сепаратизму в РФ

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Блогер Лідія Гайдар наголошує, що Російська Федерація, яка любить розпалювати сепаратистські настрої по всьому світу, має звернути увагу на свої власні регіони, які, здається, вже втрачають терпець, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядачки в соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що у Татарстані, який є одним із найбагатших регіонів РФ, вже двічі «проковтнули» антиконституційні заяви Путіна про те, у національних республіках вивчення державної мови того чи іншого суб’єкта федерації є не обов’язковим. У Казані зробили вигляд, що вони не чули цих заяв і татарська мова та література залишались обов’язковими як для шкіл, так і для вишів. Але на початку нового навчального року Путін дав вказівку Генпрокуратурі перевірити наскільки виконуються його антиконституційні вказівки, і до татарських шкіл потяглись слідчі.У цій ситуації вся вища влада Татарстану виступила на захист рідної мови. Наприклад, 26 жовтня у Казані відбулось засідання державної Ради Татарстану, присвячене мовному питанню. Жоден із високопосадовців, які взяли слово на цьому засіданні, не підтримав дії Москви. Наприклад, президент республіки Рустам Минниханов, взагалі «перевів стрілки» - мовляв, це навмисно придумали щоб погіршити ставлення до Путіна В Татарстані? Але якщо на вищому рівні поки говорять дипломатично, то на побутовому виразів не вибирають. Наприклад, російська націоналістична організації «РОД» з цього приводу скаржиться: «Батькам російськомовних дітей кажуть: не подобається в Татарстані, їдьте в Росію», - наголошує блогер.