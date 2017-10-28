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Блогер: ви переймаєтесь сепаратизмом в Каталонії? А як щодо сепаратизму в Росії?

Блогер: ви переймаєтесь сепаратизмом в Каталонії? А як щодо сепаратизму в Росії?
За словами блогера Лідії Гайдар, поки увага всього світу спрямована на Іспанію та її проблеми з Каталонією, в РФ тихо зріє незадоволення центральною владою, яке у результаті може вилитись у найбільш несподівані форми, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, по-перше, російські регіони почали публічно вимагати від центру допомоги, чого раніше не траплялось. Зокрема, першою не витримала Удмуртія, за нею до Москви звернулась Карелія, якій забракло 97,4 для заробітної плати медикам. Вже у четвер до регіонів, які публічно визначили свої проблеми, приєдналась Хакасія – її представницький орган захотів 28,2 мільярди рублів. У Хакасії наголосили, що через кризові явища в економіці та непослідовних рішень федерального центру, у регіоні склалася «катастрофічна ситуація». Проблема полягає в тому, що вже на перше звернення у Кремлі відповіли категоричною відмовою – мовляв, бюджет вже зверстаний, і в ньому закладені кошти на підтримку дружніх венесуельських та сирійських диктаторів, а от удмуртські волоцюги Москві аж ніяк не цікаві.

Між тим, блогер нагадує, що РФ, зі своєї точки зору, нараховує 85 суб’єктів федерації (у Кремлі помилково враховують сюди окуповані українські Крим та Севастополь). Ті три регіони, які вже поскаржились на нестачу коштів, офіційно не є найбіднішими в Росії. Скоро до кремлівського казана потягнуться зі своїми порожніми каструлями найбільш убогі: Воронезька, Смоленська, Іванівська та Кіровська області. Що ж тоді робити? – зауважує блогер.
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