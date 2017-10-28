В России активно продвигают идею «крымнашизма»

В последнее время так называемые российские либералы стали поднимать в РФ тему «повторного референдума» в Крыму, специально для либеральных сторонников, которые верят в империалистическое будущее России. В Кремле такие тезисы «оппозиционеров» не сильно критикуют, молча поддерживая такую форму «крымнашизма». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер и общественный деятельно Павел Шелохов.
По его словам, «крымнашизм» – это потому, что этой темой отрицаются суверенные права на Крым за Украиной, а российская агрессия против Украины признается чем-то, что влечет за собой правовые последствия, а никак не преступлением, которое не может повлечь никаких последствий кроме наказания преступника.
Павел Шелохов отмечает, что вот и выходит, что это не такой «крымнашизм», который говорит: «да, отжали, и попробуй отними!», а такой стеснительный, голубой, который говорит потупив глазки: «да, мы отжали, конечно нехорошо вышло, но, что сделано, то сделано, вот есть теперь между нами спор, и давайте решать его как цивилизованные люди, путем взаимоприемлемого компромисса».