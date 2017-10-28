Эксперт: с режимом Путина нельзя бороться не только с помощью крестниц Путина, но и вообще с помощью путинских «выборов»

Как передает replyua.net, известный российский оппозиционный политический эксперт Павел Шерехов в эфире одной из радиостанций заявил, что единственный способ борьбы с режимом действующего президента РФ: провозгласить эту власть оккупационной и нелегитимной и начать выстраивать систему параллельной легитимности.
Шерехов отмечает, это значит: подход к власти тот же, как у Ганди к колонизаторам. Даже, можно сказать, какой у Армии Крайовой к немцам. Не должно быть никакого соучастия, никакого общения, кроме самых необходимых случаев, таких, когда и оккупационной власти разумно подчиниться, если ты не партизан, к примеру, коммуналку и налоги платить, если есть нет возможности отвертеться. Твердо заявить себе, что нет ни президента, ни парламента, ни судов, ни полиции, вообще ничего нет, а есть просто разномастная шайка уголовных и военных преступников, присвоивших монополию на насилие на территории России.
«Нужно сначала проговорить это, не боясь, про себя, а потом действовать строго исходя из этого соображения. Разрешены любые акты насилия против этой власти – диверсии, убийства ее агентов и тому подобное. Вопрос может стоять в технической исполнимости, рациональной выгоде и подобных акций. Но, надо наконец приучиться видеть в любом судье, любом полицейском, любом чиновнике или гэбисте потенциально законную цель для убийства», – резюмировал эксперт.