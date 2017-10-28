Эксперт рассказал, как нужно воспринимать заявление Собчак о Крыме

Максим Яли, известный эксперт-международник, заявил о том, что фразу об украинском Крыме, сказанную Ксенией Собчак, нужно воспринимать только позитивно, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Ни для кого не секрет, что в России, - что хорошо для нас, - есть определенная часть населения, которая не признает аннексию Крыма, осуждает военную агрессию России на Донбассе. Собчак, во-первых, не первая и не единственная, кто выражает эти месседжи», -подчеркнул Яли. В то же время он отметил, что для самой Собчак такие заявления могут послужить плохую службу – ограничить ее электоральное поле. По мнению международника, телеведущая «вышла за рамки цензуры Кремля».
«Я бы сказал, что они с помощью того, что разрешают выражать эти месседжи демонстрируют якобы демократичность, плюрализм мнений и, что Россия - демократическая страна», - добавил эксперт. Напомним, что Собчак заявила о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским.