Политик: «Россиянам нужно готовиться к новой волне инфляции»

Россия расширила списки продуктового эмбарго, и теперь в страну нельзя будет ввозить живых свиней, животный жир и субпродукты, из чего следует, что скоро в стране повысятся цены. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Дмитрий Гудков, российский оппозиционер.
«Все это мы проходим с 2014 года: как только запрещается какой-либо иностранный продукт, отечественные (даже если они есть) начинают дорожать, потому что уменьшается конкуренция. Простейшие законы рынка. Если говорить конкретно о мясе, то с его производством все сложно. Запустить его – это не один, не два и не три года. А почем у нас кредиты? Ах, Центробанк снизил ставку на целых 0,25%?», - отмечает политик. По его словам, теперь сельским хозяйством в стране занимаются только крупные лоббисты, которые получили доступ к власти, поэтому и получают различные преференции.
«Собственно, вспомним о сыре и смахнем скупую маасдамовую слезу. Устал напоминать, но еще когда я вносил законопроект об отмене антисанкций, то предупреждал: иначе – инфляция, иначе – подорожание продуктов. Законопроект ко двору, конечно, не пришелся, а инфляция взяла свое», - пишет Гудков и подчеркивает, что пора готовиться к очередному подорожанию продуктов.