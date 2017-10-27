Тиллерсон вигнав Росію з Індії

Як інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі військового оглядача Олександра Коваленка, РФ знову не пощастило. Цього разу вона остаточно втратила важливий міжнародний контракт.
Так, блогер наголошує, що напередодні очільник зовнішньополітичного відомства США Рекс Тиллерсон відвідав Індію з офіційним візитом. У ході свого перебування там, він назвав цю країну провідною державою та запорукою стабільності в регіоні. Цікава заява, особливо напередодні візиту Дональда Трампа до Китаю, який, які відомо, теж претендує на лідерство в регіоні і не надто добре ладнає з Делі. Але варто враховувати в яких умовах було зроблено таку заяву – йдеться про укладення між Індією та США контракту про поставку та модернізацію літаків F-16 та F-18.
Такою угодою Вашингтон вторгається у сферу «Рособоронекпорту», для якого постачання винищувачів до Делі було одним із найважливіших джерел прибутку. А якщо згадати, що нещодавно Індія призупинила з РФ співпрацю щодо багатоцільового винищувача п’ятого покоління FGFA, то можна здогадатись, що Тиллерсон в Делі говорив не тільки про F-16 та F-18, а і про F-35, який, на відміну від російських розробок, відповідає критеріям винищувача п’ятого покоління, - зауважує блогер.