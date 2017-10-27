Блогер: якщо ви не вірите в дієвість санкцій, то ось вам свіжий приклад!

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За словами блогера Дениса Андруса, у Вашингтоні нарешті оприлюднили санкційний пакет, який мав бути оголошений ще першого жовтня. І Росія від нього явно не в захваті, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.Так, Андрус зауважує, що під удар американських санкцій потрапили у перш чергу державні структури на кшталт ФСБ та ГУР, а також практично всі підприємства військово-промислового комплексу, продукція яких йде на експорт. Це дуже важливий фактор, який скоро позбавить РФ ще одного джерела валюти. Звісно, Сирія та Зімбабве й далі купуватимуть у Кремля автомати Калашникова – але це не надто технологічна річ. Для того, щоб сконструювати щось більш складне, у РФ просто не вистачить мікроелектроніки. І якщо на власний танк ще можна припаяти 10 кілограмову плату, то на експорт така продукція не піде.Якщо ви не вірите, що американські санкції діють, то ось свіжий приклад: Роснафта припинила всі геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного моря. Того самого шельфу, який вона загарбала разом з Кримським півостровом. Самостійно провести такі роботи РФ не спроможна, адже не має технологій. Купити такі технології вона не може через санкції. Саме тому Роснафта кликала всіх світових гігантів - Exxon Mobil, Shell, British Petrolium, Chevron – для того, щоб вони провели розвідку. Та ніхто не пристав на її заклики. Саме тому Роснадра на 5 років призупинили ліцензію Роснафти на видобуток нафти на шельфі Чорного моря. Тобто, навіть в РФ ніхто не вірить, що найближчим часом щось зміниться і санкції скасують швидше, ніж через 5 років, - наголошує блогер.