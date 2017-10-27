Блогер: для Кремля порятунок диктатора Асада важливіший за власних громадян

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За словами блогера Олександра Коваленка Російська Федерації у черговий раз відмовилась від підтримки власних громадян на користь сирійського диктатора Башара Асада, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що російський уряд не перестає радувати найбідніші прошарки населення своєї держави. Наприклад, напередодні російські пенсіонери дізнались, що їх пенсійні відрахування знову будуть заморожені, цього разу – до 2020 року. А вже сьогодні у Кремлі повідомили іншу новину: одна з провідних держав світу, яка успішно підкорює нові і нові висоти завдяки корисному ефекту санкцій, знову не виділила грошей на забезпечення власних громадян продуктовими картками. Блогер нагадує, що це питання піднімають в РФ ще з 2014 року, коли за підрахунками економістів на картки могли претендувати 19,1 мільйонів росіян, які живуть за межею бідності. Тоді ця програма потребувала залучення 319 мільярдів бюджетних коштів. Тим не менш, уряд вирішив, що Асад важливіший за славних громадян.На поточний момент ситуація анітрохи не покращилась, адже у 2017 році в РФ за межею бідності перебувають вже 22 мільйони громадян. Ну що ж, якщо на 19 мільйонів у більш ситому 2014 році грошей не знайшлось, то у 2017 на 22 мільйони і подавно. Від ідеї відмовились до 2020 року. Чекаємо на висококалорійний суп із підошви, - іронізує блогер.