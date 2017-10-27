Блогер: санкційний пакет США проти РФ з’явився пізніше, ніж обіцяли. Тепер зрозуміло чому…

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За словами блогера Олександра Коваленка, не так давно він згадував про черговий санкційний пакет, який мав бути розроблений Державним департаментом, але затримувався. Про причини таке затримки стало відомо нещодавно, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, речниця Державного департаменту Хізер Хауерт напередодні пояснила, що черговий санкційний пакет затримується тому, що має дуже великий обсяг і співробітники дипломатичного відомства не справляються з такою кількістю роботи. Але нарешті попередній список «щасливчиків», на яких відтепер поширюються санкції, було опубліковано. Серед них: «Алмаз-Антей», «Оборонпром», Об’єднана суднобудівна корпорація, «Ростех», «Рособоронекспорт», «Калашников», «Іжмаш», УВЗ, «МіГ», «Созвездие», «Сухой», «Туполев», «Російські вертольоти», «Долгопрудненське науково-виробниче підприємство», Об’єднана авіабудівна корпорація, «Титан-Барикади», Обєднана двигунобудівна корпорація, Обєднана приладобудівна корпорація, компанія Zorsecurity, петербурзький «Спеціальний технологічний центр». Крім того, до списку потрапили ФСБ, ГРУ тощо.Цей список більш ніж вражає. Видно, що основний акцент у Держдепі зробили на підприємства ВПК. На цьому фоні спадає на думку також невдача росіян у спробах разом з Індією розробляти винищувач п’ятого покоління FGFA. Не варто також забувати, що у грудні поточного року на РФ чекають рекордні платежі щодо обслуговування кредитів - $17,6 мільярдів, що вплине на економіку, яка і так відчуває значний дефіцит валюти. Цікаво, з огляду на все вищевикладене, хто взагалі наважиться давати РФ кредити? Їх друзі із Зімбабве? – зауважує блогер.