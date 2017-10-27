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Блогер: санкційний пакет США проти РФ з’явився пізніше, ніж обіцяли. Тепер зрозуміло чому…

Блогер: санкційний пакет США проти РФ з’явився пізніше, ніж обіцяли. Тепер зрозуміло чому…
За словами блогера Олександра Коваленка, не так давно він згадував про черговий санкційний пакет, який мав бути розроблений Державним департаментом, але затримувався. Про причини таке затримки стало відомо нещодавно, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, речниця Державного департаменту Хізер Хауерт напередодні пояснила, що черговий санкційний пакет затримується тому, що має дуже великий обсяг і співробітники дипломатичного відомства не справляються з такою кількістю роботи. Але нарешті попередній список «щасливчиків», на яких відтепер поширюються санкції, було опубліковано. Серед них: «Алмаз-Антей», «Оборонпром», Об’єднана суднобудівна корпорація, «Ростех», «Рособоронекспорт», «Калашников», «Іжмаш», УВЗ, «МіГ», «Созвездие», «Сухой», «Туполев», «Російські вертольоти», «Долгопрудненське науково-виробниче підприємство», Об’єднана авіабудівна корпорація, «Титан-Барикади», Обєднана двигунобудівна корпорація, Обєднана приладобудівна корпорація, компанія Zorsecurity, петербурзький «Спеціальний технологічний центр». Крім того, до списку потрапили ФСБ, ГРУ тощо.

Цей список більш ніж вражає. Видно, що основний акцент у Держдепі зробили на підприємства ВПК. На цьому фоні спадає на думку також невдача росіян у спробах разом з Індією розробляти винищувач п’ятого покоління FGFA. Не варто також забувати, що у грудні поточного року на РФ чекають рекордні платежі щодо обслуговування кредитів - $17,6 мільярдів, що вплине на економіку, яка і так відчуває значний дефіцит валюти. Цікаво, з огляду на все вищевикладене, хто взагалі наважиться давати РФ кредити? Їх друзі із Зімбабве? – зауважує блогер.
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