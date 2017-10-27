МЧС России отправило на Донбасс 70-ый гумконвой

МЧС РФ доставил в отдельные регионы Донбасса очередной, 70-ый по счету, гуманитарный груз. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства, в отдельные районы Луганской и Донецкой области были доставлены медикаменты, продуктовые наборы и другой груз.
«400 тонн гуманитарного груза – это детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература», - отметили в пресс-службе. Напомним, что первый гумконвой был отправлен из России еще летом 2014 года. Официальный Киев при этом не раз заявлял, что российский "гуманитарный конвой" попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
Неоднократно власти в Киеве говорили о том, что РФ доставляет на оккупированные территории не только продовольствие, но и боеприпасы, а также оружие. По сведениям украинских силовиков, уже через несколько дней после получения гумконвоя на Донбассе обостряется ситуация и увеличивается количество обстрелов.