Бывший посол США в России: теперь инвестировать в экономику России могут либо очень отчаянные, либо недалекие люди



Американские сенаторы Маккейн и Кардин выпустили в четверг вечером совместное заявление, в котором отметили, что «объявление администрацией



Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что американские компании, интересов которых могут коснуться новые санкции и страны-союзники США были поставлены в известность о содержании списка перед его передачей в Конгресс и публикацией, чтобы они могли подготовиться к прекращению возможного сотрудничества или бизнеса с вошедшими в список российскими компаниями и организациями.



Комментируя на телеканале MSNBC в четверг вечером публикацию списка, бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что основной эффект новые санкции произведут на значительное сокращение любых инвестиций в российскую экономику и дальнейший отток капитала из России, поскольку инвестировать в рискованные предприятия, которые в любой момент могут оказаться под американскими санкциями, могут разве что очень отчаянные люди.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Американские сенаторы Маккейн и Кардин выпустили в четверг вечером совместное заявление, в котором отметили, что «объявление администрацией США списка российских компаний и организаций против которых нужно вводить санкции – это шаг в правильном направлении». Как передает replyua.net , об этом сообщает The New York Times.Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что американские компании, интересов которых могут коснуться новые санкции и страны-союзники США были поставлены в известность о содержании списка перед его передачей в Конгресс и публикацией, чтобы они могли подготовиться к прекращению возможного сотрудничества или бизнеса с вошедшими в список российскими компаниями и организациями.Комментируя на телеканале MSNBC в четверг вечером публикацию списка, бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что основной эффект новые санкции произведут на значительное сокращение любых инвестиций в российскую экономику и дальнейший отток капитала из России, поскольку инвестировать в рискованные предприятия, которые в любой момент могут оказаться под американскими санкциями, могут разве что очень отчаянные люди.