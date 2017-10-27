Кадыров разразился оскорблениями в адрес Мосийчука

Рамзан Кадыров, глава Чечни, высказался с резкой критикой в адрес Игоря Мосийчука, нардепа от Радикальной партии, на которого было совершено покушение два дня назад.
Как информирует replyua.net, заявление Кадырова с оскорблениями в адрес украинского депутата было размещено на его официальном сайте, а также на портале чеченского правительства. «Мы давно забыли о существовании Мосийчука. Мосийчук — клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова», - написал Кадыров. При этом глава Чечни подчеркнул, что заказчиков покушения на убийство Мосийчука нужно искать не в России, а в Украине. «Он уже выполнил отведенную ему роль. Мосийчук стал кому-то ненужным и стал мешать кому-то», - добавил Рамзан Кадыров.
Напомним, что взрыв в Киеве неизвестные устроили вечером 25 октября. Два человека погибли, несколько пострадали. Среди них был и Мосийчук.