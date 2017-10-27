Политик объяснил, кто стоит за выдвижением Собчак

Ксения Собчак, российская телеведущая, не действовала по указанию Кремля, и она баллотируется в президенты РФ исключительно по собственному желанию.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, единственный из депутатов Госдумы, не поддержавший присоединение Крыма к России. «Другое дело, что вести избирательную кампанию в России такого уровня, с доступом на федеральные каналы, со сбором подписей и со значительным внешним финансированием, которое потребуется, без хотя бы доброжелательности Кремля – в принципе технически невозможно», - отметил Пономарев.
По словам политика, Собчак спрашивала разрешения Путина, и, скорее всего, получила положительный ответ. Пономарев отмечает, что Собчак, естественно, не планирует быть президентом, и у нее другие планы, - амбиции, карьерный рост, поэтому она идет на выборы. «Кремлю ее решение тоже в масть, ведь им надо было найти какое-то оживление этой кампании – и в данном случае их задачи совпали», - считает оппозиционер.