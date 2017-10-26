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Не варто недооцінювати ворога: нам протистоїть не «генетичне сміття» і «приречена країна», а справжній хижак – блогер

Не варто недооцінювати ворога: нам протистоїть не «генетичне сміття» і «приречена країна», а справжній хижак – блогер
За словами відомого блогера і волонтера Валерія Прозапаса, доволі часто воюючі сторони припускаються низки логічних помилок, але найбільш небезпечна з них – це недооцінка власного противника, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що найбільш небезпечна та безглузда річ, якої можна припуститись на війні – це недооцінити свого противника. Саме тому нам варто запам’ятати і зарубати собі на носі: нам протистоїть не «генетичне сміття» і не «приречена країна», а справжній хижак. Цей дикий звір вже неодноразово розшматовував Європу, а потім вдавав, що його не існує. Тому зрозуміло, що ті, хто бачив звіриний оскал на власні очі, з подивом, нерозумінням і навіть огидою дивляться на мишачу метушню наших політиків та громадських активістів.

Для того, щоб побороти такого ворога, недостатньо зусиль лише частини населення. На жаль, наші політики або не можуть, або не хочуть це зрозуміти, адже вони звикли жити і управляти за клановим принципом. У кожного з таких політиків існують «свої українці» та «чужі». Але проблема в тому, що Російській Федерації Україна потрібна вся, повністю. Саме тому і вистояти в протистоянні з окупантом має вся нація – це справа життя або смерті. Той, хто зуміє націю об'єднати, стане найвеличнішим українцем в історії, - наголошує блогер.
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Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает

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